Об ожогах глаз ультрафиолетом из-за халатности врачей заявила екатеринбурженка

Инцидент произошел 20 марта. Елена прибыла в больницу вместе с 97-летней матерью, которая упала и повредила ногу. В результате врачи доставили пенсионерку с подозрением на COVID-19 в Верхнепышминскую больницу. Там ее осмотрели и пришли к выводу, что признаков «ковидной» пневмонии нет. В результате женщин отправили в третью смотровую комнату, чтобы дождаться машины скорой медицинской помощи для госпитализации в другую больницу.