«Сотрудник банка» уговорил тагильчанку оформить кредит и выманил 140 тысяч рублей

Совершив все операции, на телефон потерпевшей пришло уведомление от дочернего банка с предложением о кредите в размере 190 тысяч рублей. «Сотрудник банка» уговорил тагильчанку согласиться на предложение, после чего завершил разговор. Через время он вновь вышел на связь и отправил девушке фото справки о том, что полученный ею кредит погашен.