Теплая погода ожидается на территории Свердловской области

Температурные нормы в Екатеринбурге в этом году на 2,8 градуса холоднее прошлых лет. С начала месяца наблюдается средняя температура минус 8,1 градуса. Выпавшие осадки также превышают средние показатели. 19 миллиметров осадков выпало на город, 6,8 миллиметров из которых пришлось на 20 марта.