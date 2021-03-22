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Теплая погода ожидается на территории Свердловской области

22 марта 2021, 03:47
Фото: 1mediainvest.ru
В предстоящие дни в Свердловской области ожидается потепление. Столбики термометра поднимутся до минус 2-4 градусов.

Характерные для марта погодные условия установятся в ближайшие дни. Ночью ожидаются минусовые температуры, днем столбик термометра поднимется выше нуля градусов.

По данным Уралгидрометцентра, в Екатеринбурге ночью 22 марта температура воздуха будет минус 9-11 градусов, днем ожидается до 2 градусов тепла.

23 марта ночью ожидается минус 6-8 градусов, 1-3 градуса выше нуля покажет градусник утренние температуры.

24 марта потепление ожидается до плюс 1-3 градуса ночью и до 2-4 градусов тепла днем.

До конца недели погода сохранит температурные нормы весны. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температурные нормы в Екатеринбурге в этом году на 2,8 градуса холоднее прошлых лет. С начала месяца наблюдается средняя температура минус 8,1 градуса. Выпавшие осадки также превышают средние показатели. 19 миллиметров осадков выпало на город, 6,8 миллиметров из которых пришлось на 20 марта.

Самая низкая температура текущего месяца, минус 22,7, градуса зафиксирована 12 марта. Самая высокая, плюс 3, наблюдали синопники 17 числа.

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#Потепление#Урал#Свердловская область#Погода#Экология#Общество
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