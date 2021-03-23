9-летняя девочка погибла под колесами иномарки в Екатеринбурге

Она пояснила, что ехала со скоростью 50-60 километров в час. Впереди двигалась Lada Priora, которая начала вилять на дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель начала тормозить. Ребенок выскочил, по ее словам, на дорогу неожиданно.