Экоактивисты препятствуют утилизации мусора в Подмосковье

Posted 23 марта 2021,, 15:59
Published 23 марта 2021,, 15:59
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Издание kp.ru сообщает, что обсуждение проекта строительства заводов по сжиганию отходов рассмотрели двадцать третьего марта в Общественной палате РФ. В России сейчас существует большая проблема с утилизацией отходов. В основном они складируются на свалках или закапываются в землю. При этом мусор выделяет токсичные вещества, загрязняя почву и воду. Что касается свалок, то они регулярно начинают гореть, особенно в засушливую погоду, распространяя характерный едкий смрад.
При этом жители Москвы и Подмосковья на протяжении долгого времени сталкиваются с проблемой “свалочного газа”. В связи с этим они уже неоднократно просили власти решить проблему и закрыть полигоны.
По мнению специалистов, самым эффективным и безопасным способом утилизации отходов является сжигание мусора на специализированных заводах, которые оснащены печами, построенными по инновационным технологиям. Такие мусоросжигательные предприятия работают во всех странах Европы. Сейчас их собираются построить в Подмосковье, но экоактивисты не перестают предпринимать попытки саботировать проект.
Обман и вымогательство - методы экологических активистов
Не так давно президент Российской Федерации Владимир Путин дал распоряжение ответственным чиновникам решить вопрос с отходами. Однако экоактивисты пытаются саботировать указ, используя разные, в том числе незаконные, способы. К примеру, бывший депутат и оппозиционер Геннадий Гудков в эфире популярной радиостанции стал рассказывать широкой аудитории о вреде мусоросжигательных заводов. По его словам, такие предприятия представляют собой большую экологическую угрозу. Позднее арбитражный суд признал его слова не соответствующими действительности и постановил выплатить компенсацию компании «РТ-Инвест», которая занимается переработкой и утилизацией отходов, за нанесение ущерба деловой репутации. Также Гудкова и радиостанцию заставили публично опровергнуть сказанные слова. Это произошло в 2019 году.
В этом году аналогичная ситуация произошла с депутатом Госдумы, учредителем экологического фонда “Гражданин” Максимом Шингаркиным. Он стал публично высказываться о “диоксиновой опасности” и заявил, что стоимость реализации проекта неоправданно высока. По этому вопросу арбитражный суд вынес решение в феврале текущего года. Слова депутата были признаны так же, как и в случае с Гудковым, не соответствующими действительности.
При этом многие уверены, что нападки на законопроекты, необходимые жителям России, в 99 процентах случаев происходят со стороны радикальной оппозиции, которой руководят западные спецслужбы, такие как Greenpeace или Bellona. Либо это делают недостаточно образованные экологи, которые во всем видят угрозу для окружающей среды.
Среди критикующих проект был замечен известный ученый Владимир Грачев, призывающий рассмотреть законопроект о строительстве мусоросжигательных заводов более детально. Сначала его высказывания удивили, а потом все стало на свои места. Дело в том, что в издании “Коммерсантъ” была публикация о задержании Грачева. В одном из ресторанов сотрудники ФСБ взяли его с поличным при получении крупной взятки. Его подозревают в вымогательстве миллиона евро - за это он должен был одобрить продвигаемый проект.
При этом сотрудники ФСБ вели наблюдение за Грачевым на протяжении долгого времени. Правоохранители отслеживали все встречи ученого, его телефонные переговоры. Задержание произвели при получении первого транша в размере трех миллионов рублей.
Эта ситуация стала большим ударом по репутации всего экологического сообщества. Но следователям еще предстоит установить, собирался ли Грачев использовать полученные денежные средства самостоятельно либо должен был передать кому-то из вышестоящего руководства. До задержания Грачев занимал должность главы Всероссийского общества охраны природы.
Также в рядах критикующих проекта по строительству мусоросжигательных предприятий ответственный секретарь центрального совета ВООП Елена Шаройкина.
«Строительство объектов несет угрозу для окружающей среды и здоровья людей. При этом известно, что европейский опыт эксплуатации подобных объектов привел к загрязнению обширных территорий суперэкотоксикантами — диоксинами», - написала она министру ЖКХ Московской области Антону Велиховскому.
В Европе практика сжигания мусора является традиционной
В России со строительством мусоросжигательных заводов ситуация напряженная, а в Европе такие предприятия работают давно и ни разу не стали объектом нападок экологических активистов. При этом один из самых крупных заводов в мире располагается всего в десяти километрах от штаб-квартиры Гринписа в Амстердаме.
В Германии таких предприятий очень много - порядка сотни, а в относительно небольшой Норвегии восемнадцать. Также практика сжигания мусора является традиционной для Швейцарии, Швеции, Германии, Дании, Франции, Нидерландов и других стран. При этом во Франции сжигают порядка тридцати пяти процентов от общего количества мусора, двадцать шесть процентов мусора закапывается в землю, а остальной перерабатывается.
В Российской Федерации ситуация с мусором приближается к критической - количество несанкционированных свалок увеличивается, а девяносто процентов мусора закапывается в землю, заражая почву токсичными веществами. Данные в открытом доступе, но почему-то экоактивисты, критикующие проект, забывают, что ввод в эксплуатацию мусоросжигательных предприятий позволит разгрузить мусорные полигоны, что поможет улучшить экологическую обстановку.