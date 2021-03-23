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Posted 23 марта 2021, 08:43

Published 23 марта 2021, 08:43

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Экс-мэр Екатеринбурга заменит на время отпуска губернатора региона Куйвашева

23 марта 2021, 08:43
Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский будет исполнять обязанности губернатора Свердловской области во время отпуска Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Глава региона уходит в плановый отпуск с 24 марта. Первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский назначен врио губернатора до 7 апреля.

Сам Куйвашев 23 марта примет участие в совещании по вопросам национальной безопасности УрФО в Ханты-Мансийске. Проводить его будет секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Напомним, 22 декабря 2020 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку, а затем стал первым вице-губернатором Свердловской области. Новым главой столицы Урала избран Алексей Орлов.

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#Евгения Сафина#Политика#Свердловская область#Губернатор#Евгений Куйвашев#Александр Высокинский#Врио
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