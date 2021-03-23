Экс-мэр Екатеринбурга заменит на время отпуска губернатора региона Куйвашева

Posted 23 марта 2021, 08:43
Published 23 марта 2021, 08:43
Modified 29 ноября, 17:40
Updated 29 ноября, 17:40
Глава региона уходит в плановый отпуск с 24 марта. Первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский назначен врио губернатора до 7 апреля.
Сам Куйвашев 23 марта примет участие в совещании по вопросам национальной безопасности УрФО в Ханты-Мансийске. Проводить его будет секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Напомним, 22 декабря 2020 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку, а затем стал первым вице-губернатором Свердловской области. Новым главой столицы Урала избран Алексей Орлов.