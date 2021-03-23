Эксперты оценили шансы "Единой России" перед парламентскими выборами

«Для области характерна высокая политическая конкуренция. Наш регион еще интересен тем, что он всегда являлся своеобразным «полигоном» для отработки избирательных технологий. Также необходимо учитывать наличие разных групп влияния, которые будут заинтересованы в продвижении своих кандидатов в Госдуму. Все это позволяет сделать вывод, что нас ждет конкурентная борьба, особенно в ряде одномандатных округов. При этом сравнительные рейтинги сейчас, безусловно, в пользу «Единой России». Будет любопытно понаблюдать за сложным объединением «Справедливая Россия – за правду», потому что пока не ясно, как они себя будут позиционировать. На данный момент подготовку к выборам начала только «Единая Россия», запустив процедуру праймериз. Что касается непарламентских партий, то шансы у некоторых есть, но только по спискам, причем как в Госдуму, так и в Заксобрание», - поделился мнением о предстоящих выборах в Свердловской области политолог Андрей Мозолин.