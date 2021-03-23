Мэрия объявила конкурс на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле

Отмечается, что услуги должны быть оказаны надлежащим образом, включая гуманное отношение к бездомным животным. Также отлов должен производиться в течение трех дней с момента получения заявки. В первую очередь необходимо отлавливать агрессивных или испытывающих физические страдания животных, находящихся в местах массового скопления людей (школы, детские сады, парки). Во время отлова запрещается применять вещества и лекарственные средства, которые могут привести к травмам или гибели бездомных животных. Также нельзя отлавливать уже стерилизованных животных, если они не агрессивные или не имеют признаков инфекционных заболеваний.