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Posted 23 марта 2021, 09:18

Published 23 марта 2021, 09:18

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется перекрыть 11 мая

23 марта 2021, 09:18
Сюжет
Мост на Циолковского
«Уралстроймонтаж» планирует закрыть мост на Циолковского в Нижнем Тагиле с 11 мая 2021 года.

Также будет перекрыто движение на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского и участок дороги от этого пересечения до улицы Серова, пишет АН «Между строк».

Соответствующие дорожные знаки начнут расставлять с 5 апреля. Деревья и насаждения на ремонтируемом участке будут вырублены. Начнется нанесение временной дорожной разметки.

В мэрии Нижнего Тагила уточнили, что дата может измениться.

Напомним, из-за ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планировалось изменить график рабочих смен на НТМК и перенести их на час раньше, однако глава профслоюза Владимир Радаев заявил, что режим работы останется прежним. Вместо этого скорректируют режим работы автобусов, доставляющих заводчан к месту труда.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Мост#Закрытие#Октябрьской революции#Закрытие движения#Улица Циолковского
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