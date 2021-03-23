Отмена самоизоляции и снег в конце апреля. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле продолжается строительство Тагильской лагуны воторой очереди за ГДДЮТ. У МУП «Тагилдорстрой» в субподрядчиках уже несколько организаций. Малые архитектурные формы приобретут в Европе, договоры на поставку уже заключены. К моменту их приезда планируется подготовить гранитные плащадки. Сроки доставки гранита для стройплощадки были перенесены на более ранние сроки из-за перекрытия движения на мосту на улице Циолковского. Для выезда спецтехники с территории стройки будет установлен светофор на улице Красногвардейская, чтобы не создавать пробки в пиковые часы. Спецтранспорт будет выпускаться с территории раз в час. Работа по бурению свай идет с опережением графика. Также на объекте приступили к сооружению бассейна для судомоделирования. Строители установили дамбу и продолбили скалу, чтобы уйти на метр ниже уровня воды из пруда.