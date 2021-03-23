Отмена самоизоляции и снег в конце апреля. Итоги дня в Свердловской области

По прогнозам синоптиков, снег в Свердловской области растает в конце апреля. Тогда же ожидаются стабильные плюсовые температуры. Примерно с 3 апреля в регионе температура днем будет держаться на уровне +8 градусов, а ночью станет близка к 0 градусов. Также метеорологи отметили, что зима в 2020–2021 году стала самой холодной за последние 10 лет. В январе показатели температур были ниже нормы, а февраль стал аномально холодным.
С 5 апреля в Нижнем Тагиле начнется ремонт моста на улице Циолковского. Подрядчик «Уралстроймонтаж» будет выполнять работы, которые не требуют перекрытия движения. Чтобы выполнить их в установленное время, будет выведено на участки большее количество техники, чем ожидалось ранее. Движение по мосту планируется закрыть 11 мая. В администрации Нижнего Тагила уточнили, что эта дата не окончательная.
В Свердловской области планируется снять режим самоизоляции для граждан от 65 лет. На данный момент власти региона такое решение пока не приняли. Вернуться к работе и свободному перемещению могут разрешить пенсионерам с прививкой от коронавируса или наличием антител к инфекции. Для остальных режим будет носить рекомендательный характер.
В Нижнем Тагиле продолжается строительство Тагильской лагуны воторой очереди за ГДДЮТ. У МУП «Тагилдорстрой» в субподрядчиках уже несколько организаций. Малые архитектурные формы приобретут в Европе, договоры на поставку уже заключены. К моменту их приезда планируется подготовить гранитные плащадки. Сроки доставки гранита для стройплощадки были перенесены на более ранние сроки из-за перекрытия движения на мосту на улице Циолковского. Для выезда спецтехники с территории стройки будет установлен светофор на улице Красногвардейская, чтобы не создавать пробки в пиковые часы. Спецтранспорт будет выпускаться с территории раз в час. Работа по бурению свай идет с опережением графика. Также на объекте приступили к сооружению бассейна для судомоделирования. Строители установили дамбу и продолбили скалу, чтобы уйти на метр ниже уровня воды из пруда.