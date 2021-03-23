TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отмена самоизоляции и снег в конце апреля. Итоги дня в Свердловской области

23 марта 2021, 14:59
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 марта.

По прогнозам синоптиков, снег в Свердловской области растает в конце апреля. Тогда же ожидаются стабильные плюсовые температуры. Примерно с 3 апреля в регионе температура днем будет держаться на уровне +8 градусов, а ночью станет близка к 0 градусов. Также метеорологи отметили, что зима в 2020–2021 году стала самой холодной за последние 10 лет. В январе показатели температур были ниже нормы, а февраль стал аномально холодным.

Уральский гидрометцентр: снег в Свердловской области растает в конце апреля
Узнать подробнее

С 5 апреля в Нижнем Тагиле начнется ремонт моста на улице Циолковского. Подрядчик «Уралстроймонтаж» будет выполнять работы, которые не требуют перекрытия движения. Чтобы выполнить их в установленное время, будет выведено на участки большее количество техники, чем ожидалось ранее. Движение по мосту планируется закрыть 11 мая. В администрации Нижнего Тагила уточнили, что эта дата не окончательная.

Работы без закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле начнутся уже 5 апреля
Узнать подробнее

В Свердловской области планируется снять режим самоизоляции для граждан от 65 лет. На данный момент власти региона такое решение пока не приняли. Вернуться к работе и свободному перемещению могут разрешить пенсионерам с прививкой от коронавируса или наличием антител к инфекции. Для остальных режим будет носить рекомендательный характер.

Свердловские власти планируют снять режим самоизоляции для граждан от 65 лет
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле продолжается строительство Тагильской лагуны воторой очереди за ГДДЮТ. У МУП «Тагилдорстрой» в субподрядчиках уже несколько организаций. Малые архитектурные формы приобретут в Европе, договоры на поставку уже заключены. К моменту их приезда планируется подготовить гранитные плащадки. Сроки доставки гранита для стройплощадки были перенесены на более ранние сроки из-за перекрытия движения на мосту на улице Циолковского. Для выезда спецтехники с территории стройки будет установлен светофор на улице Красногвардейская, чтобы не создавать пробки в пиковые часы. Спецтранспорт будет выпускаться с территории раз в час. Работа по бурению свай идет с опережением графика. Также на объекте приступили к сооружению бассейна для судомоделирования. Строители установили дамбу и продолбили скалу, чтобы уйти на метр ниже уровня воды из пруда.

Бассейн, дамба и новый светофор. Как идёт строительство Тагильской лагуны
Узнать подробнее

Материалы по теме
Бассейн, дамба и новый светофор. Как идёт строительство Тагильской лагуныУральский гидрометцентр: снег в Свердловской области растает в конце апреляСвердловские власти планируют снять режим самоизоляции для граждан от 65 лет
#Итоги#Свердловская область#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14