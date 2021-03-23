Почти 121 млрд достиг госдолг Свердловской области

Напомним, наибольший рост госдолга Свердловской области был зарегистрирован в декабре 2020 года. Тогда задолженность региона увеличилась на 17,2 миллиарда рублей. До этого сумма не превышала 100 миллиардов рублей. Однако эксперты не считают катастрофичным то, что за год госдолг повысился на 50%.