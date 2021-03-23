Почти 121 млрд достиг госдолг Свердловской области

Госдолг региона складывается из четырех составляющих: государственные бумаги, кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, бюджетные кредиты из бюджетной системы России, а также государственные гарантии.
Отмечается, что у Свердловской области самый большой госдолг среди регионов УрФО. Кроме того, он превышает сумму долга Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых. Госдолг столицы России составляет 30 миллиардов рублей, долг Санкт-Петербурга — 85 миллиардов рублей.
Напомним, наибольший рост госдолга Свердловской области был зарегистрирован в декабре 2020 года. Тогда задолженность региона увеличилась на 17,2 миллиарда рублей. До этого сумма не превышала 100 миллиардов рублей. Однако эксперты не считают катастрофичным то, что за год госдолг повысился на 50%.