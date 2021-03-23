Проверка обнаружила у ИНХП Уфы нарушения на 631 млн рублей

На 28 млн рублей было выявлено недостоверное отражение показателей в бухгалтерской документации института в 2018-2019 годах. Неэффективные расходы на выплату зарплат за 2018–2020 годы экспертами были оценены в 31,4 млн рублей. Среди прочего, компанией производились выплаты отдельным работникам без наличия обоснований надбавок и доплат, также по ряду должностей имело место дублирование функций. Еще части персонала без оснований начислялись премиальные выплаты. Также оказалось, что предприятием заключались договоры на бухгалтерские услуги - при том, что своя бухгалтерская служба института была на 100% сформирована.