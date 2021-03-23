С вулкана на Камчатке эвакуированы два туриста из Екатеринбурга

Экспедиция на Камчатку состоялась 22 марта, в составе нее было два туриста из Екатеринбурга. В планах было восхождение на вершину вулкана Авачи. Поднявшись на определенную высоту, их застали неблагоприятные погодные условия.
Поднялся сильный ветер и в связи с нулевой видимостью мужчинам пришлось изменить маршрут. В районе хребта порыв воздушных масс сбил мужчин с ног и они покатились с горы, сообщает Е1.
В результате падения один из туристов получил повреждение ноги. Напарник смог зафиксировать повреждение с помощью трекинговых палок. На высоте 1200 метров мужчины были эвакуированы на снегоходах. Их отвезли в больницу, рассказал спасатель поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД Иван Бенедык.
Напомним, 22 марта после обрушившейся лавины в Мурманской области пострадала 12-летняя девочка. Ребенка не успели эвакуировать, она скончалась до прибытия спасательного вертолета.