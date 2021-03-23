Скульптуры из Европы появятся в Тагильской лагуне

Главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву был предоставлен отчет по приобретению малых архитектурных форм для объекта «Тагильская лагуна-2». Договора о поставке скульптур предусматривают изготовление в течение 70 дней и доставку.
Все необходимые документы уже оформлены. Внесен аванс за культурные объекты. Произведения будут доставлены в срок, рассказал мэр.
Подрядчик в ближайшее время приступит к укладке гранита на территории стройки. Будут подготовлены площадки для фигур. Когда заказ будет доставлен, останется только установить объекты на заранее подготовленные постаменты.