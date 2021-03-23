Свердловский бизнес защитился от кибер-атак

Наше решение набирает популярность не только среди крупных корпораций, но и среди предпринимателей малого и среднего бизнеса. Платформа способна за несколько часов провести интеграцию в клиентские сервисы. При этом, не требуется покупка дорогих аппаратных решений или изменение настроек сети, рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.