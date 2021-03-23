В детских поликлиниках Нижнего Тагила впервые появятся дефибрилляторы

Приборы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
Теперь медики детских медучреждений пройдут обучение по работе с дефибрилляторами, так как ранее подобная техника не использовалась в поликлиниках.
Оборудование предусматривает использование для любых возрастных групп. В Минздраве отметили, что остановка сердца может возникнуть внезапно как у взрослого, так и у ребенка.
Напомним, 15 марта сообщалось об объявленном тендере в Нижнем Тагиле. Для ЛОР-врача городской больницы № 4 на Тагилстрое планируется оборудовать новое рабочее место для проведения диагностических и лечебных процедур. Стартовая цена закупки обозначена в 2,59 миллиона рублей. Согласно техзаданию, среди характеристик указывается массажер для барабанных перепонок с наушниками, встроенная система подачи сжатого воздуха, налобная лампа, встроенный в ЛОР-место осветитель, световод, кресло для отоларингологических обследований, кресло врача, набор инструментов.