Временный светофор появится на Красногвардейской в Нижнем Тагиле

О новом объекте рассказал в ходе встречи по вопросам возведения «Тагильской лагуны-2» глава города Владислав Пинаев.
Техника будет нуждаться в выезде на улице Красногвардейская. У нас в городе будет перекрыт мостовой переход на Циолковского, в связи с этим осложнится движение транспорта. Для её выпуска с территории стройки будет установлен отдельный светофор, рассказал мэр.
Планируется, что выпуск спецтранспорта с территории объекта будет производиться один раз в час. Перед выездом намечена установка мойки для колес, чтобы не допустить выноса грязи на проезжую часть.
Светофор не будет функционировать в штатном режиме. Для выезда будет предусмотрено нажатие кнопки.