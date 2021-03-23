Временный светофор появится на Красногвардейской в Нижнем Тагиле

Техника будет нуждаться в выезде на улице Красногвардейская. У нас в городе будет перекрыт мостовой переход на Циолковского, в связи с этим осложнится движение транспорта. Для её выпуска с территории стройки будет установлен отдельный светофор, рассказал мэр.