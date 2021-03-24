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11 новых случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

24 марта 2021, 09:40
Фото: 1mediainvest.ru
Еще у 11 тагильчан зафиксирован COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает оперштаб Свердловской области.

С начала пандемии зафиксировано 5 056 случаев заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле.

В Свердловской области с 23 по 24 марта COVID-19 диагностирован у 140 человек, общее число заболевших составило 81 557 случаев. Отмечается, что 275 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от инфекции выздоровело 150 свердловчан, всего из медицинских учреждений выписано 74 807 пациентов. Также 13 летальных случаев зарегистрировано за последние 24 часа, всего от COVID-19 скончалось 2 663 жителя региона.

#Заболеваемость#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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