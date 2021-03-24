TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Энергосберегающее освещение за 93 млн появится в уральском городе

24 марта 2021, 05:46
Фото: 1mediainvest.ru
Более трех тысяч старых светильников в Алапаевске заменят на новые. Предполагается, что они будут экономить не менее 70% электроэнергии.

Подрядчиком, который установит освещение стала компания «ПрофЭСКО». Заказчиком выступила Алапаевская городская администрация.

Стоимость оборудования и его доставки составляет порядка 60 миллионов рублей. Общая стоимость контракта — 93 миллиона рублей. Администрация муниципалитета будет возмещать расходы в течение семи лет. Предполагается, что новые светильники прослужат 23 года и позволят экономить до 13 миллионов рублей в год.

По данным 66.RU «ПрофЭСКО» входит в IEK Group. Последней принадлежат четыре завода в Казани, Тульской, Московской и Новосибирской областях. Они занимаются производством светотехнического оборудования.

Отмечается, что Алапаевск станет первым городом Свердловской области, где компания будет работать. Специалисты готовы также к модернизации теплоснабжающего оборудования и строительству солнечных электростанций.

Уличное освещение в Алапаевске модернизируется в рамках федеральной программы «Безопасный город».

#Электричество#Уличное освещение#Алапаевск#Освещение#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14