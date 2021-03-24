Энергосберегающее освещение за 93 млн появится в уральском городе

Стоимость оборудования и его доставки составляет порядка 60 миллионов рублей. Общая стоимость контракта — 93 миллиона рублей. Администрация муниципалитета будет возмещать расходы в течение семи лет. Предполагается, что новые светильники прослужат 23 года и позволят экономить до 13 миллионов рублей в год.