Почти 4,5 млн потратят на ремонт дорог в селе Петрокаменское

Выполнить работы подрядчик обязан с 1 июня по 1 июля 2021 года. Отмечается, что исполнителю запрещено в ходе работ разливать битум на участках дорогие, где в настоящий момент не производится укладка асфальта. Кроме того, выигравшая тендер организация обязуется создать условия, при которых спецтехника не будет разносить грязь по проезжей части.