Сотрудники ГИБДД устроили засады и поймали 78 нарушителей в Нижнем Тагиле

Способ заключается в использовании автомобилей без нанесенной цветографической окраски. Сотрудники останавливают такой автомобиль вблизи пешеходных переходов или на аварийных участках дорог. Затем инспекторы фиксируют нарушения и передают их экипажам ДПС. Те, в свою очередь, привлекают водителей и пешеходов к ответственности, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.