Вертолетная площадка принимает санавиацию в Детской городской больнице Нижнего Тагила

«В транспортировке вертолетом нуждаются дети: пострадавшие в ДТП, получившие тяжелую травму, серьезные ожоги, также дети с серьезной хирургической патологией. Если требуется срочная транспортировка пациента на более высокий уровень оказания медицинской помощи, она производится максимально быстро, с помощью вертолета. К счастью, таких детей в этом году было немного, мы обходились собственными силами», – пояснил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.