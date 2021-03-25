Двух тагильчан поймала полиция из-за кражи денег из банкомата и телефона в школе

45-летний мужчина, забравший пять тысяч из банкомата на улице Верхняя Черепанова, сам пришел в полицию, увидев информацию о нем в СМИ. Оказалось, что мужчина ранее судим, в то числе за имущественные преступления, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».