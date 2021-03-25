ФСБ обыскивает медиахолдинг администрации Екатеринбурга

Напомним, ФСБ провела обыски в мэрии Среднеуральска 18 февраля. Причиной визита сотрудников ФСБ и СКР в администрацию Среднеуральска стал интерес к экс-главе юридического отдела Ольге Колесниковой. Также во внимание силовиков попала врио главы управления муниципальным имуществом Ирина Федосеева. Во время голосования за поправки в конституцию, экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин организовал конкурс, в котором разыгрывались пылесос и автомобиль. Оба приза выиграла дочь Федосеевой.