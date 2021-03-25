Госдолг Свердловской области — сбалансированный: эксперты

Он напомнил, что объем бюджета Свердловской области — один из самых крупных в России, и обратил внимание, что в ряде регионов страны наряду с госдолгом у субъектов достаточно большой объем муниципального долга. Однако в Свердловской области задолженность городов и районов невелика. Регион находится в группе с высоким уровнем долговой устойчивости.