Госдолг Свердловской области — сбалансированный: эксперты

Свердловская область ежегодно прибегает к рыночным и бюджетным заимствованиям. Большинство экспертов считают, что бюджетный долг — это стандартная практика финансирования государственных расходов.
Структуру госдолга Свердловской области можно считать сбалансированной, так как в регионе все большую роль занимают ценные бумаги, а доля коммерческих кредитов снижается, считает директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Владимир Климанов. Он отметил, что однозначного ответа на вопрос о большой сумме госдолга не существует.
Высокие показатели госдолга вовсе не означают, что регион не сможет самостоятельно расплатиться, если его бюджет тоже велик,пояснил эксперт.
Он напомнил, что объем бюджета Свердловской области — один из самых крупных в России, и обратил внимание, что в ряде регионов страны наряду с госдолгом у субъектов достаточно большой объем муниципального долга. Однако в Свердловской области задолженность городов и районов невелика. Регион находится в группе с высоким уровнем долговой устойчивости.
Напомним, госдолг Свердловской области по состоянию на февраль 2021 года составляет 120,9 миллиарда рублей.