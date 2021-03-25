Партия «Новые люди» предложила узаконить выплаты за нежелание служить в армии

Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того, кто в армии отслужил,рассказал Алексей Нечаев.