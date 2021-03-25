Платформа киберразведки создана для защиты счетов россиян

К примеру, торговые организации или каршеринг смогут выявить клиентов-«оптовиков», которые пользуются баллами и скидками. Соцсети смогут бороться с созданием «фейковых» страниц и системой накруток. Помимо этого, с подобных аккаунтов часто осуществляется регистрация интернет-кошельков, производится рассылка спама, совершаются мошеннические операции, в том числе на сайтах бесплатных объявлений и с использованием методов социальной инженерии.