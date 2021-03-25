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Погибла хозяйка квартиры при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

25 марта 2021, 10:17
Фото: Отдел надзорной деятельности
Женщина погибла и мужчина пострадал при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Происшествие случилось 24 марта. В 15.07 на пульт оператора поступил вызов с сообщением о пожаре в квартире на пятом этаже дома № 35 на проспекте Мира. Загорелись личные вещи на площади 20 квадратных метров.

В результате погибла хозяйка квартиры 1954 года рождения. Мужчина 1970 года рождения получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, 25 марта сообщалось о пожаре на улице Калужская на Вагонке в Нижнем Тагиле. Горел частный дом на площади 35 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Огнеборцы справились с пожаром в течение часа.

Частный дом сгорел на улице Калужская на Вагонке в Нижнем Тагиле
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