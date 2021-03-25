Портрет депутата городской думы Нижнего Тагила: возраст, пол и польза для города

Как объяснил Константин Семин, довольно низкое присутствие молодежи касается не только политики. По его наблюдениям, такая тенденция есть и в других корпорациях, где нет молодых людей, которые могли бы прийти и занять позиции – что в управлении крупными компаниями, что в управлении телеканалами или газетами, или во власть.