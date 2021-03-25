Портрет депутата городской думы Нижнего Тагила: возраст, пол и польза для города

Posted 25 марта 2021,, 12:52
Published 25 марта 2021,, 12:52
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
ИА TagilCity.ru посмотрело, депутаты каких возрастов работают в городской думе Нижнего Тагила. По расчетам из суммы возрастов 28 депутатов получилось, что типичному депутату Нижнетагильской думы 50 лет.
Политологи уверяют, что на качество работы депутатов в меньшей степени влияет именно возраст. Марат Баширов важным видит профессиональные навыки и здоровье.
Если в 50 лет человек работоспособен, занимается спортом, у него здравые представления о современной жизни, то и здорово, потому что это люди, у которых есть богатый жизненный опыт, а он очень важен, когда вы принимаете решения, сказал Марат Баширов.
В то же время политолог заметил, что если человек в 45 лет часто берет больничные листы, то вряд ли он будет востребован как депутат.
Политолог Андрей Мозолин прокомментировал, что возраст совсем не та характеристика, которая играет большую роль в депутатской деятельности.
Во-первых, это опыт, который имеет человек, и далеко не всегда молодой 30-летний человек обладает меньшим опытом, чем его 60-летний коллега. Во-вторых, он может в тех вопросах, которые курирует в той или иной депутатской комиссии разбираться намного глубже, чем опять же его другой коллега,сообщил Андрей Мозолин.
В Нижнетагильской думе самый возрастной депутат – Владимир Антонов. В этом году Владимиру Ивановичу исполнилось 70 лет. Почтенный возраст не мешает депутату гордумы быть председателем комиссии по регламенту и этике и членом комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.
Марат Баширов связал основную сложность возрастных депутатов с тем, что меняется структура избирателей. На выборах будет 25% тех, кто родился уже после распада СССР.
Это люди, которые живут в другой коммуникационной среде, они по-другому общаются в своих социальных группах. Это в первую очередь, конечно, касается соцсетей, это касается использования гаджетов – такой удаленной доступности, сказал Марат Баширов.
Как считает политолог, возрастным депутатам надо уделять время, чтобы изучать новые технологии. Иначе представитель власти не получит обратную связь и потеряет избирателей.
Марат Баширов называет и противоположную сторону. Молодым депутатам нужно понимать, что любое государственное решение не может быть революционным, а должно быть сбалансированным. Оно должно учитывать интересы совершенно разных социальных групп: разных по возрасту, уровню дохода, условиям жизни и еще десяткам критериев, как прокомментировал политолог.
Если посмотреть возраст всех депутатов, то выйдет, что 7 человек или 25% из них – «пенсионеры». По показателям это депутаты, которым от 60 до 70 лет. К «пенсионерам» кроме Владимира Антонова относятся Леонид Мартюшев, Николай Атаманкин, Игорь Базилевич, Вадим Раудштейн, Олег Перминов, Ирина Бусыгина.
Политолог Андрей Мозолин заметил, что возраст для населения играет немаловажную роль. Когда в его исследовании опрашивали людей, какого возраста у них в представлении должен быть тот или иной представитель депутатского корпуса, оказалось это все-таки не 20-летний человек.
Есть в голове на уровне своеобразного архетипа то, что это все-таки совет старейшин определенный, то есть это люди солидные, с репутацией, которые пожили, которые знают, как решать те, или иные задачи, сказал Андрей Мозолин.
Как рассказал Андрей Мозолин, исследования показали, что оптимальный возраст депутатов примерно от 45 до 65 лет. Но влияет на доверие, по его мнению, не столько возраст, сколько опыт и компетенции. Вторым моментом, является характеристика электробилити, то есть люди будут выбирать более старших по возрасту депутатов.
Самым молодым депутатом Нижнетагильской думы является 33-летний Гаджи Абдулов. Депутат задействован в комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, а также в комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. В городской думе Нижнего Тагила депутатские места занимают только 3 человека до 40 лет или 11% депутатов.
По мнению политолога Марата Баширова, в думе должна присутствовать целенаправленная политика по омоложению. Возможно для того, чтобы молодежь шла в политику, нужны дополнительные меры.
Нельзя очень бесконечно сидеть на одних и тех же старых кадрах. Поэтому нужно квотирование - надо привлекать молодежь, поделился Марат Баширов.
Политолог Константин Семин сказал, что небольшое количество молодых депутатов говорит о довольно архаичном характере политической системы.
Несмотря на то, что мы повторяем, что у нас молодым везде дорога, на самом деле никакой дороги нет. Пресловутые рассуждения о лифтах социальных остаются рассуждениями, а сами эти лифты давно заржавели и не работают, сообщил Константин Семин.
Как объяснил Константин Семин, довольно низкое присутствие молодежи касается не только политики. По его наблюдениям, такая тенденция есть и в других корпорациях, где нет молодых людей, которые могли бы прийти и занять позиции – что в управлении крупными компаниями, что в управлении телеканалами или газетами, или во власть.
Мы избрали для себя такую консервативную линию как государство и превращаемся в консервную банку, заметил Константин Семин.
Константин Семин сказал TagilCity.ru, что существует колоссальная пропасть между молодежью, государственным аппаратом и всеми ветвями власти. Поэтому привлечь молодежь к политике сложно.
Отторжение, которое у молодежи вызывает иерархия стариков, пирамида, выстроенная стариками для себя, кумовство, своячничество, процветающее как в Москве, так и в регионах. Все это породило этот феномен отторжения, недоверия у молодежи, сказал политолог.
Кроме того, политолог не думает, что сама по себе карьера чиновника или депутата представляется сегодня для молодого человека желанной.
Да, возможно, это гарантированный доход, а иногда гарантированный способ не очень законного обогащения. Но в целом среди сверстников таким образом невозможно заработать авторитет, а это очень важно для молодого человека, поделился мнением Константин Семин.
Как считает политолог, если на вопрос «Кто ты?» молодой человек будет отвечать, что клерк, чиновник или даже депутат, это не вызовет уважения или зависти со стороны окружающих. Пренебрежительное отношение сложилось в молодежной среде и к власти в целом, и к тем людям, которые работают на разных этажах этой системы.
В Нижнетагильской городской думе работают 4 женщины: Ирина Бусыгина, Галина Масликова, Лариса Гизенко и Мария Лисина. По статистике это составляет 14% от всего количества депутатов.
В то же время, по мнению Марата Баширова, женщин также следовало бы обязательно привлекать к политике, создав для этого квоты. В качестве примера политолог привел парламентские выборы в Казахстане, где существует свой критерий.
У них обязательное квотирование – треть кандидатов, которые заявляются на выборы по партийным спискам должны быть женщинами, рассказал Марат Баширов.
Наши соседи не стесняются такого квотирования и не видят в этом ничего плохого, потому что это как раз создает баланс, как сообщил TagilCity.ru политолог.
В целом, по статистике в Нижнетагильской думе работают 3 депутата до 40 лет, 11 – от 40 до 50, 7 – от 50 до 60, 7 – старше 60 лет.
С точки зрения возрастных характеристик тагильская дума в общем-то нормальная. Вопрос насколько люди, которые являются депутатами, понимают специфику депутатской работы, сказал Андрей Мозолин.
Политолог уточнил, что это представительная власть, поэтому важно насколько депутаты действительно представляют и понимают проблемы, и специфику жизни в своих округах. Насколько они готовы эту информацию воспринимать, а не иметь только свою картинку перед глазами и не идти дальше нее, и насколько действительно готовы отстаивать интересы тех людей, которые за них проголосовали.
Марат Баширов уверен в том, что дело не в возрасте, а в том, чтобы депутаты были квалифицированы и здоровы.
Если работаешь с полной отдачей - это высокая нагрузка. Многие забывают, но депутат должен общаться с людьми каждый день, заметил Марат Баширов.
Константин Семин отметил, что нет универсальных правил, нельзя сказать, кто - мужчины или женщины лучше работают на этой позиции, и невозможно ввести образовательный и возрастной ценз.
Думаю, что главное, не то какого происхождения или возраста народный избранник, а то, чьи интересы он отстаивает, чьими интересами он руководствуется, попав во власть. Вот это, по-моему, гораздо важнее, поделился мнением Константин Семин.