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Роскомнадзор предложил запрашивать у пользователей соцсетей паспорт для регистрации

25 марта 2021, 08:46
Фото: Евгения Гаева / Евгения Гаева
В рамках борьбы с «нежелательным контентом» Роскомнадзор предложил запрашивать у новых пользователей паспорт и прочие личные данные, в том числе адрес проживания и номер телефона.

Проект приказа появился на портале проектов нормативных правовых актов в разделе «общественные обсуждения». В приказе ведомства разъясняются механизмы работы ЕИС (единой информационной системы).

Согласно поправкам к закону «О персональных данных», часть из которых недавно вступила в силу, операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в Сети информацию о пользователях (из социальных сетей, с сайтов и открытых реестров) без их согласия.

А с 1 июля такое согласие они будут обязаны получать либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему Роскомнадзора. Во втором варианте информация будет верифицироваться через портал Госуслуги, с которым ЕИС будет интегрирована. В специальную форму пользователю необходимо будет внести ФИО, данные паспорта, адрес жительства, номер телефона и адрес электронной почты.

#Россия#Роскомнадзор#Персональные данные#Общество
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