Сотрудницы свердловской колонии задержали рецидивиста в ходе спецоперации

Отмечается, что мужчина крупного телосложения был ранее осужден и не явился для отбывания наказания в установленный срок. В рамках спецоперации, старшим лейтенантом и лейтенантом внутренних войск преступник был «повязан» в своей квартире.
Затем девушки отвезли его в отделение полиции и передали правоохранителям.
Наши оперативные сотрудницы часто участвуют в спецоперациях, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Одна из участниц задержания принимала участие в конкурсе «Лучший оперативный сотрудник УИС» и заняла третье место.
Напомним, 22 марта в Нижнем Тагиле школьники задержали пьяного мужчину с наркотиками и передали его полиции.