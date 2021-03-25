Участники российско-британского сырьевого форума обсудили экологические проблемы

Издание forpost-sz.ru пишет, что в этом году лейтмотивом форума является зеленая экономика и трансформация минерально-сырьевого комплекса.
Выступая на открытии форума, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отметил, что полностью отказаться от ископаемого сырья человечество не сможет еще долго. Однако это не значит, что не нужно пытаться сводить к минимуму вред от его применения. Прежде всего для этого нужно внедрять современные технологии.
Важным моментом в сохранении экологии, по мнению Литвиненко, является развитие международного сотрудничества. Он продемонстрировал это на примере России и Великобритании. Наша страна поставляет островному королевству сырье, в ответ рассчитывая получать высокотехнологичные товары и собственно технологии.
«В этом должны быть заинтересованы и наши партнёры, поскольку внедрение инноваций в производство способствует в том числе и сокращению объёмов загрязнения окружающей среды, то есть идёт на пользу всей планете», – заявил ректор горного университета.
Исполнительный директор Института материалов, минералов и горного дела Колин Чёрч заметил, что сейчас наука и бизнес Англии и России имеют не так много площадок для диалога. Одной из них как раз и является Российско-Британский сырьевой диалог.
Директор российского представительства Департамента международной торговли Великобритании Тревор Льюис рассказал, что Британия сейчас также ищет возможность участвовать в совместных научных работах. Приоритетными темами он назвал утилизацию углекислого газа, а также безопасное хранение и транспортировку водорода.
Участники форума посетовали на невозможность встретиться лично. Однако президент Совета управляющих Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри отметил, что даже такая коммуникация в сложившихся условиях стоит многого.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Санкт-Петербургский горный университет - это не только готовящая отличных специалистов горного дела научная база, но и структура, развивающая международные отношения.