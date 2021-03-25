Участники российско-британского сырьевого форума обсудили экологические проблемы

Выступая на открытии форума, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отметил, что полностью отказаться от ископаемого сырья человечество не сможет еще долго. Однако это не значит, что не нужно пытаться сводить к минимуму вред от его применения. Прежде всего для этого нужно внедрять современные технологии.