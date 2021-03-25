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Виновник пожара с восемью погибшими в Екатеринбурге не найден

25 марта 2021, 11:49
Фото: pixabay.com
В пожаре на улице Рассветной в Екатеринбурге, где погибло восемь человек, не нашли виновных.

Следственным комитетом заведено уголовное дело, но не найдено виновников в инциденте с восемью погибшими в Екатеринбурге. В ходе расследования было установлено, что пожар произошло в результате возгорания «малотеплового» источника, сообщает Е1.

По одной из версий, соседи оборвали провода, из-за этого квартира была обесточена. Заявок в хозяйственные службы города об отключении света не поступало. У хозяев квартиры конфликтов с соседями не было.

В пресс-службе следственного комитета от комментариев воздерживаются.

Напомним, ночью 12 января в Екатеринбурге в многоквартирном доме произошел пожар при котором погибли восемь человек.

В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек
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#Следственный комитет#Уголовная ответственность#Пожар#Виновные#Новости УрФО#Общество
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