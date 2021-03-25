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За 57 млн ищет «Тагилдорстрой» субподрядчика на ремонт трех дорог в Нижнем Тагиле

25 марта 2021, 05:22
Фото: 1mediainvest.ru
Субподрядчика на ремонт трех дорог за 57 миллионов рублей в Нижнем Тагиле ищет МУП «Тагилдорстрой».

Заявки от потенциальных субподрядчиков принимаются с 24 марта до 1 апреля 2021 года, итоги электронного аукциона будут подведены 5 апреля. Начальная сумма контракта составляет 57 миллионов рублей.

Отремонтировать нужно будет улицу Захарова, улицу Садоводов на участке от улицы Фестивальная до улицы Монтажников, а также улицу Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова, согласно проекту договора.

Работы необходимо начать 1 мая 2021 года и ввести объекты в эксплуатацию до 25 августа 2021 года. Для приемки выполненных работ будет создана комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек. Также МУП «Тагилдорстрой» вправе провести экспертизу для проверки соответствия выполненных работ условиям договора.

Подрядчик обязан еженедельно передавать МУП «Тагилдорстрой» данные по укладке выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия проезжей части и тротуаров, установке пешеходных и барьерных ограждений, установке дорожных знаков, а также ремонту остановок общественного транспорта.

Гарантийный срок на работы составляет шесть лет. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то срок продлевается на период их устранения. Субподрядчик должен устранить дефекты за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента фиксации.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы 14 участков дорог на сумму свыше 600 миллионов рублей.

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