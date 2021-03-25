Жильцов заставляют ремонтировать аварийный дом за свой счет в Полевском

Дом на улице Ленина, 28 был признан аварийным в августе 2020 года, тогда, рассказал собственник, администрация обозначила, что дом снесут лишь в 2027 году. Теперь жильцы должны либо сами отремонтировать дом, либо ждать несколько лет, чтобы их переселили по специальной программе.