Жильцов заставляют ремонтировать аварийный дом за свой счет в Полевском

Дом на улице Ленина, 28 был признан аварийным в августе 2020 года, тогда, рассказал собственник, администрация обозначила, что дом снесут лишь в 2027 году. Теперь жильцы должны либо сами отремонтировать дом, либо ждать несколько лет, чтобы их переселили по специальной программе.
У дома практически выпала одна из стен. Людям просто не дожить до 2027 в своих квартирах,рассказала Е1 местная жительница.
Однако в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства объяснили, что данное предложение является обязательной бюрократической процедурой.
Гражданам аварийного дома, по мнению заведующей отделом жилищной политики и социальных программ администрации Полевского городского округа Елены Мохначевой, не стоит беспокоиться, поскольку существует процедура, которой необходимо следовать. Таким образом, все жители дома будут расселены в любом случае.
Сейчас у нас 20 с лишним домов в аварийном состоянии, жильцов которых мы должны последовательно расселить,отметила Елена Мохначева.
Отмечается, что в том случае, если субъект Федерации досрочно завершит расселение аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года, регион может отправить заявку на предоставление финансовой поддержки. Если будут свободные средства, то жильцов аварийного дома расселят раньше, чем в 2027 году.
Напомним, 18 марта стало известно, что взамен аварийного жилья 30 семей из Нижнего Тагила получат ключи от новых квартир на улице Новострой, 21.