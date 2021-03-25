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Жильцов заставляют ремонтировать аварийный дом за свой счет в Полевском

25 марта 2021, 17:12
Фото: 1mediainvest.ru
Жильцы аварийного дома в Полевском оказались перед выбором: ждать, пока дом снесут, либо ремонтировать его за собственный счет.

Дом на улице Ленина, 28 был признан аварийным в августе 2020 года, тогда, рассказал собственник, администрация обозначила, что дом снесут лишь в 2027 году. Теперь жильцы должны либо сами отремонтировать дом, либо ждать несколько лет, чтобы их переселили по специальной программе.

У дома практически выпала одна из стен. Людям просто не дожить до 2027 в своих квартирах,рассказала Е1 местная жительница.

Однако в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства объяснили, что данное предложение является обязательной бюрократической процедурой.

Гражданам аварийного дома, по мнению заведующей отделом жилищной политики и социальных программ администрации Полевского городского округа Елены Мохначевой, не стоит беспокоиться, поскольку существует процедура, которой необходимо следовать. Таким образом, все жители дома будут расселены в любом случае.

Сейчас у нас 20 с лишним домов в аварийном состоянии, жильцов которых мы должны последовательно расселить,отметила Елена Мохначева.

Отмечается, что в том случае, если субъект Федерации досрочно завершит расселение аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года, регион может отправить заявку на предоставление финансовой поддержки. Если будут свободные средства, то жильцов аварийного дома расселят раньше, чем в 2027 году.

Напомним, 18 марта стало известно, что взамен аварийного жилья 30 семей из Нижнего Тагила получат ключи от новых квартир на улице Новострой, 21.

30 тагильских семей получат квартиры на улице Новострой взамен аварийного жилья
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#Ремонт#Полевской#Аварийное состояние#Жильцы#Аварийное жилье#Общество
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