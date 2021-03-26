15 лет тюрьмы за педофилию получил слепой массажит-диабетик в Екатеринбурге

Напомним, задержание произошло 6 апреля 2020 года. 20 октября сообщалось, что жена обвиняемого заявила о непричастности мужчины к преступлению. Сначала мужчина дал признательные показания, но позднее отказался от них, сообщив, что действие совершено под давлением. По словам супруги, потерпевшие насмотрелись сериалов и решили таким образом отвлечься от скуки. У нее возникли вопросы, как можно было совершить действия за незапертой дверью, если рядом были родители. И почему девочки возвращались на повторные сеансы.