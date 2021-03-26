6,7 млн потратят на инженерные изыскания для реконструкции моста через реку Тура

Работы необходимо начать 20 мая 2021 года и окончить 25 ноября 2023 года. При этом инженерные изыскания и прохождение их государственной экспертизы должны быть окончены до 16 января 2023 года. Разработать документацию по планировке территории необходимо до 16 апреля 2023 года. Окончательным этапом станет разработка проектной документации и прохождение госэкспертизы.