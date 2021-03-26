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Финал чемпионата УрФО по баскетболу пройдет в Нижнем Тагиле

26 марта 2021, 08:24
Фото: pixabay.com
Финал мужских соревнований РФБ между регионами пройдет в Нижнем Тагиле.

Мероприятие пройдет 27–29 марта в спортзале «Старый Соболь». В нем примут участие шесть команд, в том числе и клуб СШ «Старый соболь», сообщает «Тагильский рабочий».

В церемонии награждения примет участие руководитель департамента регионального развития РФБ Владимир Дячка. Победители получат звание кандидатов в мастера спорта.

Вход на соревнования для зрителей может быть ограничен в связи с запретами регионального законодательства.

Трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире в группе «СПОРТАГа» в БК «Старый соболь».

Напомним, спортсмены из спортшколы «Старый соболь» стали чемпионами первенства Нижнего Тагила по баскетболу.

Баскетболисты «Старого соболя» стали чемпионами первенства Нижнего Тагила
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#Баскетбол#Старый Соболь#Кубок#Финал#Нижний Тагил#Спорт
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