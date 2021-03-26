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Лежащий на дороге пешеход погиб в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле

26 марта 2021, 06:52
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Пешеход, который лежал на проезжей части на улице Победы в Нижнем Тагиле, погиб под колесами автомобиля 19-летнего водителя, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Предварительно установлено, что 26 марта около 3.00 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал по улице Победы со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Карла Либкнехта.

У дома № 45 на улице Победы он допустил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП 42 летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте аварии.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское». Водитель был освидетельствован на состояние опьянения, он оказался трезвым. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, затем будет принято процессуальное решение.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что стаж управления водителя — с 2020 года. В течение 2021 года он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за несоблюдение скорости и не пристегнутый ремень безопасности.

По словам самого водителя, он не видел человека, который лежал на дороге. Экстренное торможение он применил после того как почувствовал, что наехал на препятствие. Увидев мужчину под капотом, тагильчанин сразу позвонил в скорую помощь и органы полиции.

Очевидцы подтверждают, что погибший лежал на проезжей части без цели перехода, однако сообщений и звонков об этом в дежурную часть не поступало.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 22 марта в Екатеринбурге 9-летняя девочка, которая переходила дорогу в неположенном месте, погибла под колесами иномарки.

9-летняя девочка погибла под колесами иномарки в Екатеринбурге
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