Нижний Тагил вошел в топ городов Свердловской области с низким уровнем безработицы

Очередной антирейтинг муниципалитетов Свердловской области по уровню официально зарегистрированной безработицы составило ИАА «УралБизнесКонсалтинг», куда вошел и Нижний Тагил. Он был создан на основе данных регионального департамента по труду и занятости населения.
На первой строчке антирейтинга оказался Верхний Тагил, где официальный уровень безработицы составляет 15,1%. На втором месте Гагаринский ГО — 10,1%. Замыкает тройку лидеров Слободо-Туринский МО — 8,3%.
Также много безработных в Камышловском районе (7,3%), Каменском ГО (7,3%), Бисертском ГО (7,1%), в Среднеуральске (6,9%), Туринском ГО (6,9%), Сосьвинском ГО (6,4%) и Каменск-Уральском ГО (6,1%), Арамильском ГО и ГО Верхняя Пышма (6%), Тугулымском ГО (5,8%), Режевском (5,6%), Сысертском (5,5%), МО Ирбит (5,3%), Волчанском ГО (5,3%), Березовском (5,2%), Белоярском ГО (5,1%), Первоуральске (4,7%).
В двух самых крупных городах региона этот показатель заметно лучше: в Екатеринбурге уровень безработицы находится на отметке в 4,6%, в Нижнем Тагиле — 3,6%. Средний показатель по области — 4,4%.
На данный момент на Среднем Урале зарегистрировано свыше 78 тысяч безработных.