Новый светофор появился на перекрестке Фестивальная-Кулибина в Нижнем Тагиле

Напомним, закрытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется на 11 мая. Работы, не связанные с перекрытием движения, начнутся уже 5 апреля. Реконструкцией моста на улице Циолковского будет заниматься компания «Уралстроймонтаж». Общая стоимость работ составляет 1,17 миллиарда рублей. В мэрии договорились с НТМК о проезде по территории завода машин «скорой», МВД и МЧС на время ремонта.