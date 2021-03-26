Около 32 человек погибли во время столкновения двух поездов в Египте

Инцидент случился в городе Тахта провинции Сохаг. Предварительная информация гласит, что неизвестный человек использовал стоп-кран в составе, направляющемся из Луксора в Александрию. Сзади в состав врезался другой поезд, который ехал из Асуана в Каир. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.