Около 32 человек погибли во время столкновения двух поездов в Египте

Также 91 человек был ранен, пишут РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства Халеда Мугахеда.
Инцидент случился в городе Тахта провинции Сохаг. Предварительная информация гласит, что неизвестный человек использовал стоп-кран в составе, направляющемся из Луксора в Александрию. Сзади в состав врезался другой поезд, который ехал из Асуана в Каир. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.
На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Зайд, а в провинцию было направлено примерно три тысячи контейнеров, наполненных кровью для переливания.