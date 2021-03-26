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Около 32 человек погибли во время столкновения двух поездов в Египте

26 марта 2021, 14:18
Фото: РИА Новости
Примерно 32 человека умерли во время столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта, сообщили в Минздраве страны.

Также 91 человек был ранен, пишут РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства Халеда Мугахеда.

Инцидент случился в городе Тахта провинции Сохаг. Предварительная информация гласит, что неизвестный человек использовал стоп-кран в составе, направляющемся из Луксора в Александрию. Сзади в состав врезался другой поезд, который ехал из Асуана в Каир. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Зайд, а в провинцию было направлено примерно три тысячи контейнеров, наполненных кровью для переливания.

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#Смерть#Египет#Поезда#Происшествия#ДТП
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