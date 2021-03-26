Пинаев и Куйвашев проконтролируют благоустройство двора за 19 млн на Вые в Тагиле

Там будет установлен комплекс из семи турников, шведской стенки, лавки для пресса, брусьев и гимнастических колец. Кроме того, строители сделают детскую площадку с игровыми аттракционами. Для жителей будет организована зона отдыха с садово-парковыми скамьями.