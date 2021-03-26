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Сергей Гетманенко стал новым руководителем двух муниципальных медиа

26 марта 2021, 16:08
Фото: Сергей Гетманенко в социальных сетях
Сергей Гетманенко назначен руководителем муниципального учреждения «Тагил-Пресс», куда входит газета и сайт «Тагильский рабочий».

29 марта нового руководителя представят коллегам. Назначение подтвердил сам Сергей Гетманенко в беседе с редакцией TagilCity.ru. Также новый начальник пообещал подробнее рассказать о своей работе позже.

Экс-директор МАУ «Тагил-Пресс» Сергей Лошкин покинул должность весной 2020 года. С того момента муниципальные медиа временно возглавляла гравред Анжела Голубчикова.

Сергей Гетманенко является одним из основателей фестиваля КВН в Нижнем Тагиле. Более 10 лет занимается организацией различных массовых мероприятий, в том числе среди молодежи.

#СМИ#Медиа#Руководитель#Нижний Тагил#Мэрия#Эксклюзив#Общество
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