Сергей Гетманенко стал новым руководителем двух муниципальных медиа

29 марта нового руководителя представят коллегам. Назначение подтвердил сам Сергей Гетманенко в беседе с редакцией TagilCity.ru. Также новый начальник пообещал подробнее рассказать о своей работе позже.
Экс-директор МАУ «Тагил-Пресс» Сергей Лошкин покинул должность весной 2020 года. С того момента муниципальные медиа временно возглавляла гравред Анжела Голубчикова.
Сергей Гетманенко является одним из основателей фестиваля КВН в Нижнем Тагиле. Более 10 лет занимается организацией различных массовых мероприятий, в том числе среди молодежи.