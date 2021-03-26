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Спасатели вынесли «пострадавшего» при «аварийном розливе топлива» в Нижнем Тагиле

26 марта 2021, 08:31
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Учения по устранению аварийного розлива топлива и спасению пострадавшего провели сотрудники ЦЗН в Нижнем Тагиле.

На месте «аварии» с 22 по 25 марта были отработаны алгоритмы прибытия и действия аварийно-спасательной группы, сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения».

Сначала спасательное звено производит разведку на месте происшествия, ищет потерпевших в условиях загазованности, а затем эвакуирует.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

После этого на месте «происшествия» разворачивается газоспасательная станция по приему и оказания первой помощи пострадавшим. Устанавливается помпа и специальный резервуар для откачки нефтепродуктов.

Отмечается, что спасатели уложились в установленные нормативы во время проведения учений.

#Пострадавшие#Учения#Центр защиты населения#Топливо#Нижний Тагил#Общество
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