Спецстранспорт будет ездить через НТМК во время ремонта моста в Нижнем Тагиле

Напомним, закрытие моста на Циолковского запланировано на 11 мая. Также будет перекрыто движение на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского и участок дороги от этого пересечения до улицы Серова. Строительство нового путепровода на улице Циолковског обудет проведено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году на эти цели выделят порядка 600 млн рублей.