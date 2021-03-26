tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 марта 2021, 14:10

Published 26 марта 2021, 14:10

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

ВКонтакте и Одноклассники покажут Чемпионат России по лыжным гонкам

ВКонтакте и Одноклассники покажут Чемпионат России по лыжным гонкам

26 марта 2021, 14:10
Фото: 1MI.
В социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте пройдут трансляции всех соревнований чемпионата России по лыжным гонкам, который стартует 27 марта в Тюмени.

В чемпионате примут участие все сильнейшие российские лыжники, в том числе действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, также призёры Олимпийских игр Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Комментировать первый финал будет Елена Вяльбе. В роли комментаторов по ходу чемпионата России также выступят Александр Легков и Денис Спицов.

Трансляции начнутся 27 марта в 8:00 по московскому времени в официальных группах “Телеспорт” в Одноклассниках и ВКонтакте, а также на сайте Спорт Mail.ru

"Насколько в Тюмени будет жарко, можно будет увидеть в социальных сетях. Плееры "Одноклассников" и "ВКонтакте" сегодня есть и в телевизоре, и в любом гаджете. Для нас это новый опыт и возможность показать лыжные гонки новой аудитории. Постараемся ее заинтересовать, я сама буду комментировать первый финал чемпионата", - сообщила Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Социальные сети Одноклассники и ВКонтакте регулярно радуют болельщиков спортивными трансляциями. В конце февраля начался плей-офф Кубка России по футболу. Первые 8 игр собрали более 5 млн зрителей и 14 млн просмотров на всех площадках. Трансляции чемпионатов Испании и Италии по футболу с начала сезона посмотрели более 450 млн раз.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика