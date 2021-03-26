Воспитанницы Уральской футбольной академии вызваны в сборную России

Россияне в мартовскую сессию также сыграют в Сочи со словенцами (27 марта), а затем отправятся в гости к словакам (30 марта). Как показал первый тур, группа «Н» — очень ровная, а преподнести сюрприз способна любая команда. Нет сомнений в том, что борьба в ней будет идти до последнего тура.