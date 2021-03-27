Пенсионер с коноплей и поножовщина в Екатеринбурге. Итоги дня в Свердловской области

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили местные жители в подъезде дома в районе Уралмаш в Екатеринбурге. Соседи рассказали, что всего было нанесено четыре удара, также во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали, однако до сих пор не допросили, поскольку он не протрезвел. Одна из местных жительниц заявила, что за последний год в квартире часто ругались.
Почти у 82 тысяч жителей Свердловской области был диагностирован с начала пандемии коронавирус. За минувшие сутки в регионе выявлено 142 новых случая. Общее число достигло — 81 969 заболевших. В тяжелом состоянии в больницах находятся 290 пациентов, из них 159 лежат в реанимации, а 98 подключены к аппаратам ИВЛ. Также за все время из больниц выписано 75 257 уральцев. В общей сложности от COVID-19 умерло 2 696 человек, из них 12 скончались за прошедшие сутки.
В Нижнем Тагиле 61-летний житель Красного Камня осужден за хранение и выращивание конопли. Плантацию из 47 кустов полицейские обнаружили в его квартире в сентябре 2020 года. Сам тагильчанин заявил, что выращивал коноплю для личного употребления. Сотрудники правоохранительных органов изъяли все оборудование. Во время повторной проверки стражи порядка вновь обнаружили у мужчины в квартире мини-теплицу с 23 кустами конопли. В результате в отношении жителя Нижнего Тагила было возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ).
На выполнение проектных работ по ремонту Исинского тракта в Нижнем Тагиле выделено 3,6 миллиона рублей. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», а ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектные работы требуется выполнить для ремонта дороги по Исинскому тракту на участке от улицы Ильича до водоема реки Иса. Строительные работы должны быть завершены до 20 июля 2021 года.