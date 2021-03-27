Пенсионер с коноплей и поножовщина в Екатеринбурге. Итоги дня в Свердловской области

Почти у 82 тысяч жителей Свердловской области был диагностирован с начала пандемии коронавирус. За минувшие сутки в регионе выявлено 142 новых случая. Общее число достигло — 81 969 заболевших. В тяжелом состоянии в больницах находятся 290 пациентов, из них 159 лежат в реанимации, а 98 подключены к аппаратам ИВЛ. Также за все время из больниц выписано 75 257 уральцев. В общей сложности от COVID-19 умерло 2 696 человек, из них 12 скончались за прошедшие сутки.