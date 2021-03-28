Фекальный конфликт, очередь за правами и возраст депутатов: итоги недели в Тагиле

Многочисленные жалобы на отсутствие уборки снега в посёлке Уралец поступили в редакцию на этой неделе. Местные жители прислали фото и видео, на которых видно как автомобили застревают в подтаявшем снегу и не могут проехать без посторонней помощи. И ещё одна проблема возникла на этой неделе у жителей поселка после пожара бараке. Для тушения огня спасатели использовали гидранты, после этого на сетях случился гидроудар. В результате посёлок на несколько часов остался без холодной воды.