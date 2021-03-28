Фекальный конфликт, очередь за правами и возраст депутатов: итоги недели в Тагиле

Posted 28 марта 2021, 19:20
Published 28 марта 2021, 19:20
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
На этой неделе мы составили портрет типичного депутата тагильской Гордумы. Оказалось, что это мужчина 50 лет. Почему молодежь пока не торопится в политику, плох ли текущий средний возраст и смогут ли возрастные депутаты влиться в современные реалии — читайте в нашем материале.
В городе продолжается подготовка к ремонту моста на улице Циолковского. Местные власти договорились с ЕВРАЗ НТМК, что специальный транспорт будет проезжать на Тагилстрой по территории предприятия, минуя длинные пути объезда. При этом закрытие намечается на май, но работе начнутся уже через неделю.
Жители сразу нескольких районов Нижнего Тагила пожаловались на регулярные затопления подвала жилых домов канализационными стоками. Они рассказывают о медленной реакции «Водоканала» на заявки, а тот в свою очередь ссылается на недостаток персонала.
При этом в актуальной вакансии от компании обозначена зарплата почти вдвое ниже средней по городу. Пока предприятие решает кадровые вопросы, жителям города остаётся по-прежнему неделями ждать устранения и дышать зловонной жижей, которая скапливается в подвалах. Соседями тагильчан в таких домах становятся насекомые и плесень, а управляющим компаниям приходится тратит силы и средства на очистку подвалов от стоков.
Многочисленные жалобы на отсутствие уборки снега в посёлке Уралец поступили в редакцию на этой неделе. Местные жители прислали фото и видео, на которых видно как автомобили застревают в подтаявшем снегу и не могут проехать без посторонней помощи. И ещё одна проблема возникла на этой неделе у жителей поселка после пожара бараке. Для тушения огня спасатели использовали гидранты, после этого на сетях случился гидроудар. В результате посёлок на несколько часов остался без холодной воды.
Сразу несколько громких историй, связанных с ГИБДД, попали в новостную повестку этой неделе. В Екатеринбурге второй раз за месяц был задержан с наркотиками экс-командир взвода — теперь ему грозит заключение на срок до 10 лет.
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на слишком долгое ожидание пересдачи в ГИБДД на права. Девушка с января ждёт повторный экзамен на автодроме, автошкола несколько раз обещала ей включение в списки пересдающих, однако это до сих пор не произошло.
Сотрудники ЕВРАЗа могут порадоваться тому, что близи предприятия появится более 600 парковочных мест. Это событие никак не связано с расходами предприятия Романа Абрамовича. За комфорт сотрудников холдинга будет платить федеральный бюджет в рамках нацпроекта БКАД.
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Кстати, уже на сайте свежий Культобзор, где можно выбрать события для интересных будней. А тем, кто не сможет или не хочет выбраться из дома, предлагаем пройти интересный тест в честь минувшего Всемирного дня театра.